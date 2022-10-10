Рогов сообщил о ракетных ударах по базам ВСУ в Запорожье

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ударах по объектам в подконтрольном Украине областном центре — городе Запорожье.

"Начиная с 1:45 и по данный момент в областном центре, временно находящемся под контролем режима [Владимира] Зеленского, были слышны как минимум четыре взрыва. Воздушная тревога заработала после второго из них. Слышна работа ПВО. В нескольких районах города видны столпы дыма, а также пропало электричество", — написал Рогов в "Телеграме".

Удары были нанесены по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, в которых хранят боеприпасы киевские военные и иностранные наёмники, добавил он.