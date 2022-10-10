Рогов сообщил о ракетных ударах по базам ВСУ в Запорожье
Рогов сообщил об ударах по подконтрольному Украине Запорожью, город обесточен
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ударах по объектам в подконтрольном Украине областном центре — городе Запорожье.
"Начиная с 1:45 и по данный момент в областном центре, временно находящемся под контролем режима [Владимира] Зеленского, были слышны как минимум четыре взрыва. Воздушная тревога заработала после второго из них. Слышна работа ПВО. В нескольких районах города видны столпы дыма, а также пропало электричество", — написал Рогов в "Телеграме".
Удары были нанесены по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, в которых хранят боеприпасы киевские военные и иностранные наёмники, добавил он.
Накануне Лайф писал, что ВСУ обстреляли прибрежную линию Энергодара из американских гаубиц M777. По словам Рогова, было зафиксировано не менее 16 прилётов.
ТАСС / Сергей Мальгавко