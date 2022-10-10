Торговые центры следят за посетителями: Чего они этим добиваются

Трафик покупателей и их перемещение в торговых центрах можно отследить и учесть, например, посредством камер наблюдения. Но имеются и другие методы, способные фиксировать количество и маршруты посетителей. Об этих приёмах рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

"Торговые центры могут считать посетителей с помощью специальных счётчиков на входах, но чаще этим занимаются арендаторы, используя тот же способ или учитывая чеки", — привёл пример Чеглов в беседе с агентством "Прайм".

Ещё один способ — подключение посетителей к Wi-Fi торгового центра. Эксперт назвал его не очень информативным, поскольку многие не используют местный интернет.

Анализ трафика необходим при поиске новых арендаторов, чтобы понимать, кому из них сдавать в аренду помещения. К так называемым якорным арендаторам, которые привлекают больше всего посетителей, относятся, как правило, торговые сети — им при аренде предоставляют льготные ставки. Прочие дополняют ассортимент ТЦ, и ставки для них подбираются с учётом ассортимента и месторасположения торговой точки, подытожил Чеглов.