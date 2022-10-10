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10 октября, 00:25

Глава КНДР заявил о нежелании говорить "с врагом"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что не видит смысла в переговорах с врагами

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не видит необходимости в переговорах с врагами. Об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Цитировались слова Кима о том, что он не чувствует необходимости вести диалог с врагами и что с ними не о чем разговаривать", — передаёт Рёнхап.

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В свою очередь, агентство Reuters, ссылаясь на ЦТАК, информирует, что северокорейский лидер пообещал усилить военные операции КНДР в будущем. В сообщении ЦТАК сказано также, что над Японией 4 октября была пущена недавно разработанная ракета, предназначенная для того, чтобы "доставить более сильное и чёткое предупреждение врагам".

Лайф сообщал, что Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты, после чего в Японии сработала экстренная система предупреждения J-Alert. Жителей северной части страны призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю. Упала ракета в Тихом океане в трёх тысячах километров от Японии.

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ТАСС / EPA / KCNA

Иван Косицын

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