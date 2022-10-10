Глава КНДР заявил о нежелании говорить "с врагом"

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не видит необходимости в переговорах с врагами. Об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Цитировались слова Кима о том, что он не чувствует необходимости вести диалог с врагами и что с ними не о чем разговаривать", — передаёт Рёнхап.

В свою очередь, агентство Reuters, ссылаясь на ЦТАК, информирует, что северокорейский лидер пообещал усилить военные операции КНДР в будущем. В сообщении ЦТАК сказано также, что над Японией 4 октября была пущена недавно разработанная ракета, предназначенная для того, чтобы "доставить более сильное и чёткое предупреждение врагам".