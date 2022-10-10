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10 октября, 00:04

Путин дал поручение газифицировать Камчатку за счёт проекта "Сахалин-2"

Путин поручил проработать возможность газификации Камчатки за счёт проекта "Сахалин-2"

Президент России Владимир Путин поручил изучить варианты поставок сжиженного природного газа в Камчатский край за счёт проекта "Сахалин-2". Соответствующий пункт содержится в списке поручений на сайте Кремля.

Правительству России совместно с органами исполнительной власти Камчатского края, компаниями "Газпром" и "Новатэк" поручается обеспечить выполнение плана по газификации региона до 2025 года. Им следует "предусмотреть в том числе возможность осуществления для нужд региона поставок сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта "Сахалин-2".

Доклад по этому вопросу должен быть опубликован до 1 февраля 2023 года. Впоследствии Путин обязал предоставлять такие доклады ежегодно.

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Ранее Владимир Путин сообщил, что существует большое количество российских и иностранных компаний, которые хотели бы войти в проект "Сахалин-2". Это заявление президент сделал на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки 5 сентября, об этом писал Лайф.

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ТАСС / Константин Завражин

Дмитрий Алексиевич

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