В США рассказали, как Саудовская Аравия помогает России в спецоперации
WP: Саудовская Аравия поддерживает Россию в СВО на Украине сокращением добычи нефти
Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России в специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Washington Post. Как отмечает газета, участие Эр-Рияда и стран Персидского залива выгодно Москве, заинтересованной в высоких ценах на энергоресурсы.
"Это действие не только создаст экономические риски для США и Европы, но также затруднит им процесс введения запланированного потолка цен на экспорт российской нефти, который должен вступить в силу в декабре. Всё это может лишь помочь России продолжить специальную военную операцию на Украине", — утверждает автор публикации.
Решение членов ОПЕК+ указывает на их поддержку Москвы. В то же время, полагает издание, американский лидер Джо Байден потерпел поражение, так и не сумев убедить наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне увеличивающихся цен на топливо.
Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением, а потом заявил, что Белый дом будет "рассматривать дальнейшие шаги".
ТАСС / Станислав Красильников