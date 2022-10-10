В США рассказали, как Саудовская Аравия помогает России в спецоперации

Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России в специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Washington Post. Как отмечает газета, участие Эр-Рияда и стран Персидского залива выгодно Москве, заинтересованной в высоких ценах на энергоресурсы.

"Это действие не только создаст экономические риски для США и Европы, но также затруднит им процесс введения запланированного потолка цен на экспорт российской нефти, который должен вступить в силу в декабре. Всё это может лишь помочь России продолжить специальную военную операцию на Украине", — утверждает автор публикации.