Обозначена возможная цель Запада в переговорах с Москвой по Украине

Целью возможных переговоров в Стамбуле с участием России и четырёх стран Запада может стать попытка вынудить Москву принять некоторые компромиссы по Украине. Такое мнение высказал член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Запад, по его словам, начал опасаться, что ситуация на Украине может измениться не в пользу Киева, именно поэтому начаты обсуждения переговоров.

"Возможно, сейчас все эти страны спешат закрепить успех. То есть принудить Россию пойти на какие-то уступки и компромиссы", — сказал Безпалько, слова которого приводит РИА "Новости".

В свою очередь, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что реальная перспектива такого диалога не совсем ясна, так как "есть нюансы". Усилия Парижа и Берлина ещё в рамках минского переговорного процесса не имели успеха, а Британия — это та страна, которая "только живёт и дышит войной", сказал он.

"Остаются США, то есть все вопросы могут быть решены в диалоге между Вашингтоном и Москвой. Как в старые добрые времена холодной войны", — констатировал Суздальцев.