На Украине назвали единственную тему, на которую готовы вести переговоры

Киев готов пойти на переговоры со странами Запада, только если на них будет обсуждаться скорейшее вступление Украины в НАТО, но не мирный договор с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ответ на слова министра обороны Румынии Василе Дынку, назвавшего единственным шансом завершить конфликт диалог России с США и НАТО.

"Мы в свою очередь готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор на это время, и Россия в этих переговорах лишняя", — написал Арахамия в "Телеграме".