На Украине назвали единственную тему, на которую готовы вести переговоры
Депутат Рады Арахамия: Украина готова обсуждать с Западом только вступление в НАТО
Киев готов пойти на переговоры со странами Запада, только если на них будет обсуждаться скорейшее вступление Украины в НАТО, но не мирный договор с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ответ на слова министра обороны Румынии Василе Дынку, назвавшего единственным шансом завершить конфликт диалог России с США и НАТО.
"Мы в свою очередь готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор на это время, и Россия в этих переговорах лишняя", — написал Арахамия в "Телеграме".
Напомним, 30 сентября, сразу после подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В тот же день генсек альянса Йенс Столтенберг поспешил опровергнуть его намерения, заявив, что "НАТО не будет вступать в прямой военный конфликт с РФ", поскольку "НАТО не участник конфликта". Также возможность вступления Украины в блок исключили в ЕС из-за нецелесообразности такого шага во время военных действий. 6 октября президент Украины призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ, после чего Зеленского назвали "Франкенштейном, вышедшим из-под контроля создателей".
ТАСС / Сергей Карпухин