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8 октября, 18:18

"Единственный шанс": Министр обороны Румынии призвал НАТО к переговорам с Россией вместо Украины

Глава Минобороны Румынии Дынку призвал к переговорам с Россией вместо Украины

Глава Минобороны Румынии Василе Дынку заявил о необходимости начать с РФ переговоры по ситуации на Украине. По его словам, этим должен заняться Запад, так как украинские политики не смогут взять на себя ответственность за потерю территорий.

"Единственным шансом могут быть переговоры с Россией... Переговоры о гарантиях безопасности и о мире для Украины должны вести с РФ страны мира, НАТО, США. Одна Украина не сможет вести переговоры с РФ, потому что политический класс Украины в настоящий момент не может позволить себе взять ответственность <…> за потерю территорий. Это было бы слишком большое политическое поражение", — заявил он и добавил, что Россия обладает ресурсами для продолжения СВО.

Министр отметил, что даже замороженный конфликт будет лучше того, что происходит сейчас на Украине. При этом вероятность развязывания ядерной войны он оценивает как невысокую.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ использует переговоры как способ усиления своего влияния. По его словам, Москва хочет разделить мир на зоны влияния.

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ТАСС / Сергей Венявский

Матвей Шандрыголов

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