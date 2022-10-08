Мирный житель погиб при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

В результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими военными погиб один мирный житель. Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"В результате обстрела ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) в Ясиноватой погиб мужчина", — отмечается в сообщении.

Первый обстрел был зафиксирован в 18:00. Всего по городу было выпущено 10 ракет из РСЗО "Град". Через 38 минут был зафиксирован аналогичный обстрел населённого пункта. Также известно об одной пострадавшей.