Мирный житель погиб при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
В результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими военными погиб один мирный житель. Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. Лайфа) в Ясиноватой погиб мужчина", — отмечается в сообщении.
Первый обстрел был зафиксирован в 18:00. Всего по городу было выпущено 10 ракет из РСЗО "Град". Через 38 минут был зафиксирован аналогичный обстрел населённого пункта. Также известно об одной пострадавшей.
Ранее Лайф сообщал, что в результате обстрела Донецка со стороны украинских военных погибли два мирных жителя.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Егор Алеев