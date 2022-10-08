Два мирных жителя погибли при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ
В результате новых ударов украинской стороны по центру Донецка в Киевском районе города погибло два мирных жителя. Об этом в телеграм-канале сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ [вооружённые формирования Украины] обстреляли Киевский район Донецка, по ул. Лиственной погибло два человека", — говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки средства противовоздушной обороны РФ сбили 21 снаряд американской системы HIMARS и 12 беспилотников в районе ДНР, Новой Каховки, Никольского и Каховской ГЭС, а в районе Херсонской области была уничтожена баллистическая ракета "Точка-У".
ТАСС / Валентин Спринчак