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8 октября, 13:46

Два мирных жителя погибли при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

В результате новых ударов украинской стороны по центру Донецка в Киевском районе города погибло два мирных жителя. Об этом в телеграм-канале сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

"ВФУ [вооружённые формирования Украины] обстреляли Киевский район Донецка, по ул. Лиственной погибло два человека", — говорится в сообщении.

В Донецке загорелась типография после обстрела ВСУ

В Донецке загорелась типография после обстрела ВСУ

Напомним, за минувшие сутки средства противовоздушной обороны РФ сбили 21 снаряд американской системы HIMARS и 12 беспилотников в районе ДНР, Новой Каховки, Никольского и Каховской ГЭС, а в районе Херсонской области была уничтожена баллистическая ракета "Точка-У".

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ТАСС / Валентин Спринчак

Ирина Фальке

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