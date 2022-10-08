Два мирных жителя погибли при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

В результате новых ударов украинской стороны по центру Донецка в Киевском районе города погибло два мирных жителя. Об этом в телеграм-канале сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

"ВФУ [вооружённые формирования Украины] обстреляли Киевский район Донецка, по ул. Лиственной погибло два человека", — говорится в сообщении.