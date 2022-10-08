Российские военные уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ
В ходе специальной военной операции российские Ракетные войска и артиллерия, а также оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника Украины в 174 районах.
"Уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Успеновка Запорожской области, Новая Каменка Херсонской области и города Николаев. В районе населённого пункта Выше Солёное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск", — сообщил Конашенков.
Также Лайф рассказывал, что вчера российские военные нанесли удары по трём бригадам ВСУ на территории ДНР, уничтожив больше сотни военных и 12 единиц боевой техники противника. Речь идёт о временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад противника, а также 30-й механизированной бригады ВСУ.
Unsplash