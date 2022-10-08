Российские военные уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ

В ходе специальной военной операции российские Ракетные войска и артиллерия, а также оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили четыре склада с боеприпасами и узел связи ВСУ. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также поражены 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника Украины в 174 районах.