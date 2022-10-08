ВКС России одним ударом уничтожили более 160 иностранных наёмников в Запорожье
Российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников на Запорожском направлении, уничтожив более 160 боевиков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в городе Запорожье. Уничтожено более 160 боевиков", — сообщил Конашенков на брифинге.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ за сутки потеряли более 300 боевиков на Николаевско-Криворожском направлении, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей. А в районе населённого пункта Пятихатки была разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ.
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