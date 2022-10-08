ВКС России одним ударом уничтожили более 160 иностранных наёмников в Запорожье

Российские военнослужащие нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников на Запорожском направлении, уничтожив более 160 боевиков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в городе Запорожье. Уничтожено более 160 боевиков", — сообщил Конашенков на брифинге.