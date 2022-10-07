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Опубликовано 7 октября 2022, 12:19

ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Российские войска остановили наступление ВСУ в Николаевской и Херсонской областях и отбросили противника на исходные позиции. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, украинские военные попытались наступать силами до пяти батальонных тактических групп в направлениях населённых пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное в Херсонской области и Терновые Поды в Николаевской области.

"Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наёмников отражены. Противник отброшен на исходные позиции", — подчеркнул он.

Российские военные пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Как сообщалось, ВСУ за сутки потеряли более 300 боевиков на Николаевско-Криворожском направлении, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей. А в районе населённого пункта Пятихатка была разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ.

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Татьяна Миссуми
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