ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Российские войска остановили наступление ВСУ в Николаевской и Херсонской областях и отбросили противника на исходные позиции. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, украинские военные попытались наступать силами до пяти батальонных тактических групп в направлениях населённых пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное в Херсонской области и Терновые Поды в Николаевской области.

"Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наёмников отражены. Противник отброшен на исходные позиции", — подчеркнул он.