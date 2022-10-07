Российские военные пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ уничтожили более 30 военнослужащих украинских подразделений при попытке форсирования реки Жеребец.

"На Краснолиманском направлении при попытке форсирования подразделениями ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов. Наступательные действия противника на данном направлении пресечены", — проинформировал Конашенков.