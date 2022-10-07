ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября 2022, 11:47

Российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ за сутки

Минобороны: Авиация, ракетчики и артиллеристы поразили шесть пунктов управления ВСУ

В ходе специальной военной операции на Украине российские артиллерия, авиация и ракетные войска поразили шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162 районах", — отметил он на брифинге.

Армейская авиация ВКС РФ уничтожила до 60 украинских бойцов и два танка ВСУ
Армейская авиация ВКС РФ уничтожила до 60 украинских бойцов и два танка ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ уничтожили за сутки восемь пунктов управления ВСУ. По словам Конашенкова, живая сила и военная техника противника поражены в 173 районах.

BannerImage

ТАСС / AP/ Alexei Alexandrov

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar