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7 октября, 11:47

Российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ за сутки

Минобороны: Авиация, ракетчики и артиллеристы поразили шесть пунктов управления ВСУ

В ходе специальной военной операции на Украине российские артиллерия, авиация и ракетные войска поразили шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162 районах", — отметил он на брифинге.

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Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ уничтожили за сутки восемь пунктов управления ВСУ. По словам Конашенкова, живая сила и военная техника противника поражены в 173 районах.

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ТАСС / AP/ Alexei Alexandrov

Оксана Попова

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