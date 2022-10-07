Российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ за сутки

В ходе специальной военной операции на Украине российские артиллерия, авиация и ракетные войска поразили шесть пунктов управления Вооружённых сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162 районах", — отметил он на брифинге.