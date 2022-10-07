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7 октября, 11:46

Омскому экс-депутату и его жене грозит 15 лет за секс со школьницами и съёмки детского порно

В Омской области экс-депутату и его жене грозит 15 лет тюрьмы за съёмку порно с детьми

<p>Алексей Анищенко. Фото © Соцсети</p>

Алексей Анищенко. Фото © Соцсети

В Омской области экс-депутату Алексею Анищенко и его жене из села Покровка грозит до 15 лет тюрьмы за съёмку и распространение фильмов для взрослых с участием несовершеннолетних. Расследование завершено, дело готовится к передаче в суд, сообщили в СУ СК РФ по региону.

"По данным следствия, с ноября 2020-го по апрель 2021 года обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, совместно с супругом снимая их на видео, которое потом распространялось в сети Интернет с целью получения денежного вознаграждения", пояснили в ведомстве.

Следователи обнаружили у обвиняемых более 80 гигабайт фото и видео порнографического характера. Также были допрошены потерпевшие, свидетели и проведены экспертизы, которые подтвердили причастность семейной пары к преступлениям. Сейчас супруги находятся под подпиской о невыезде. У обвиняемой есть двое малолетних детей, а экс-депутат ранее был судим за хранение наркотиков, добавили в региональном СУ СК.

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Экс-депутата Алексея Анищенко и его жену в Омской области задержали в мае 2021 года. Тогда сообщалось, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело из-за съёмок порнографических роликов с участием школьниц и распространения их в Сети. Сама фигурантка подтвердила факт съёмок, но заверила, что в Интернете ролик оказался в результате взлома телефона. Позже Анищенко признался в интимной близости со школьницей. У супругов дома нашли 80 гигабайт фото- и видео с участием несовершеннолетних.

Татьяна Миссуми

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