Шольц выступил против применения ядерного оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против применения ядерного оружия. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о "превентивном ударе" по России.

"Совершенно ясно, что в том числе германский канцлер настоятельно предостерегает от применения атомного оружия", — сказал он.