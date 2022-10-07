Шольц выступил против применения ядерного оружия
Правительство Германии заявило, что Шольц выступает против использования ядерного оружия
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против применения ядерного оружия. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о "превентивном ударе" по России.
"Совершенно ясно, что в том числе германский канцлер настоятельно предостерегает от применения атомного оружия", — сказал он.
Напомним, накануне Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по РФ, так как это, по его мнению, поможет якобы "исключить возможность применения Россией ядерного оружия" и припугнёт Москву. В Кремле заявление украинского лидера уже назвали призывом к началу мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае глобального конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы, глава МИД Сергей Лавров назвал эти призывы "подтверждением необходимости спецоперации".
ТАСС / EPA / FILIP SINGER