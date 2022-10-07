Турнир по биатлону в Ижевске прошёл без стрельбы из-за отсутствия патронов

Организаторы турнира по биатлону в Ижевске не успели вовремя приобрести патроны, и соревнования пришлось проводить без огневых рубежей. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на главу Федерации биатлона Удмуртии Ивана Черезова.

Речь идёт о республиканских соревнованиях "Кубок памяти заслуженного тренера СССР и России Михаила Ткаченко". В них принимают участие спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет.

"Турнир прошёл без стрельбы, потому что не успели вовремя приобрести патроны из‑за определённых процедур. Процедура приобретения патронов непростая. Сроки уже поджимали, и, чтобы не отменять соревнования, провели их без стрельбы, дистанции преодолевали без стрелковой части", — сказал Черезов.