НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 октября, 11:38

Канцлер Австрии заявил, что страна не будет поставлять летальное оружие Украине

Австрия не собирается поставлять Украине летальное оружие и намерена придерживаться такой политики в дальнейшем. Об этом журналистам сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Мы поставляем защитное оборудование: шлемы, жилеты, нелетальное оружие. Этой линии мы продолжим придерживаться", — заявил Нехаммер.

"Слетевшая с катушек марионетка": Зеленского обвинили в подталкивании мира к апокалипсису

"Слетевшая с катушек марионетка": Зеленского обвинили в подталкивании мира к апокалипсису

Ранее Лайф сообщал, что киевские власти попросили у США поставить им вооружения с большой дальностью стрельбы, например ракеты ATACMS, для ударов по территории России. Однако Вашингтон отказывается это делать и полагает, что данный шаг может быть воспринят Москвой как эскалация конфликта.

Обложка ©

Getty Images / Michael Gruber

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров