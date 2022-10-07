Канцлер Австрии заявил, что страна не будет поставлять летальное оружие Украине
Австрия не собирается поставлять Украине летальное оружие и намерена придерживаться такой политики в дальнейшем. Об этом журналистам сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Мы поставляем защитное оборудование: шлемы, жилеты, нелетальное оружие. Этой линии мы продолжим придерживаться", — заявил Нехаммер.
Ранее Лайф сообщал, что киевские власти попросили у США поставить им вооружения с большой дальностью стрельбы, например ракеты ATACMS, для ударов по территории России. Однако Вашингтон отказывается это делать и полагает, что данный шаг может быть воспринят Москвой как эскалация конфликта.
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