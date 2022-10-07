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7 октября, 11:28
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Рэпер Паша Техник впал в кому после отдыха на вписке с наркотиками

Рэпер Паша Техник впал в кому после домашней вечеринки

<p>Рэпер Паша Техник с подругами во время домашней вечеринки. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lolikatts_2.0</p>

Рэпер Паша Техник с подругами во время домашней вечеринки. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lolikatts_2.0

Рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, находится в коме после вечеринки, которая прошла днём ранее. Об этом в соцсетях сообщила его бывшая жена Ева Карицкая.

По словам девушки, во время шумной вечеринки рэпер вместе с друзьями употреблял ряд запрещённых веществ. При этом у Техника за последний месяц уже было несколько приступов эпилепсии. Карицкая пообещала засудить тех, кто был вместе с ним на вечеринке и предложил ему употребить запрещённые вещества.

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Артур Белкин

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