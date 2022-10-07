Рэпер Паша Техник впал в кому после отдыха на вписке с наркотиками
Рэпер Паша Техник впал в кому после домашней вечеринки
Рэпер Паша Техник с подругами во время домашней вечеринки. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lolikatts_2.0
Рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, находится в коме после вечеринки, которая прошла днём ранее. Об этом в соцсетях сообщила его бывшая жена Ева Карицкая.
По словам девушки, во время шумной вечеринки рэпер вместе с друзьями употреблял ряд запрещённых веществ. При этом у Техника за последний месяц уже было несколько приступов эпилепсии. Карицкая пообещала засудить тех, кто был вместе с ним на вечеринке и предложил ему употребить запрещённые вещества.
Ранее Лайф рассказывал, как 27-летняя "Мисс Бразилия" Глейси Коррейя умерла после того, как провела два месяца в коме.