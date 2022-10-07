В Кремле раскрыли, кто из зарубежных лидеров уже поздравил Путина с днём рождения
Президент России Владимир Путин, который отмечает сегодня день рождения, получает многочисленные поздравительные телеграммы со всего мира. Кроме того, лично по телефону его уже поздравили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза.
"В адрес президента Российской Федерации Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов", — отметили в пресс-службе Кремля.
Сегодня Владимира Путина также поздравят лидеры стран СНГ, собравшиеся на неформальную встречу в Санкт-Петербурге.
Как писал Лайф, президента также поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что политик возглавил страну, когда та была в глубоком экономическом и политическом кризисе, однако в кратчайшие сроки Путин смог решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав. Поздравления в адрес Путина направил и глава КНДР Ким Чен Ын, который отметил заслуги президента страны в "строительстве сильной России".
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