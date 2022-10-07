В Кремле раскрыли, кто из зарубежных лидеров уже поздравил Путина с днём рождения

Президент России Владимир Путин, который отмечает сегодня день рождения, получает многочисленные поздравительные телеграммы со всего мира. Кроме того, лично по телефону его уже поздравили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза.