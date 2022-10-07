Мобилизованные сибиряки и уральцы рассказали, как проходит их подготовка в учебном центре в ЛНР, а также объяснили, почему не видят другого выхода, как встать на защиту Родины. Они посоветовали землякам не бояться и задуматься над тем, а "кто, если не мы?!".

Призывник Сергей поделился с Ura.ru, что давно хотел пойти добровольцем в зону СВО, но останавливали родственники, пришедшая повестка поставила точку в семейном споре. Мужчина сейчас проходит переподготовку на оператора-наводчика БМП. По его словам, военные навыки прошлых лет легко вспоминаются, инструкторы грамотные, а настроение среди сослуживцев боевое.

"Призвали, значит, оно так нужно. Смысла уезжать не видел, да и как потом парням в глаза смотреть?.. Я понимал, что пойду в любом случае, сам хотел пойти ещё в начале спецоперации, но родственники уговорили остаться. А сейчас, по повестке, уже никуда не деться. Родные отреагировали так, как, я думаю, у всех", — сказал Сергей.

Его товарищ Вячеслав тоже настроен решительно. Срочную службу он проходил на Т-72, сейчас обучается на Т-80 и будет танковым командиром. Призывник рассказал, что служил 28 лет назад, и боевые машины сильно изменились, многое им забылось. Но руки постепенно вспоминают, оптимистично заметил мужчина.

"У меня дома осталось четверо внуков, а пошёл, потому что необходимость понимаю! Те, кто пытается убежать, — дурачки просто. Потому что кто, кроме нас? И если не мы, то кто?! Так что готовимся и, когда скажут, поедем", — добавил Вячеслав.