Потомственный казак из Петербурга женился и уехал добровольцем на фронт прямо из загса

Житель Санкт-Петербурга отправляется добровольцем на фронт прямиком из Дворца бракосочетания: потомственный казак Андрей Николенко на днях сделал своей любимой предложение и признаётся, что не готов оставить российских бойцов на защите страны одних. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Николенко едет на фронт, вдохновившись подвигами многих соотечественников. Он вспомнил члена молодёжного парламента Севастополя Александра Череменова, который недавно погиб в ходе специальной военной операции на Украине. В 2014 году мужчина горячо поддерживал идею о воссоединении Крыма с Россией и делал всё, чтобы это произошло.

"Я решил, что тоже должен отдать долг своей Родине, считаю это важным. Я потомственный казак, а казаки первыми встают на защиту своей земли. Я понимаю, что произойти может что угодно. Поэтому мы решили расписаться сейчас", — поделился петербуржец.

Николенко имеет медицинское образование: на фронте он будет выполнять обязанности медбрата и спасать жизни людей, подчеркнул мужчина. В Северной столице его ждёт не только супруга, но и их маленький сын.