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Опубликовано 7 октября 2022, 10:46

На Запорожской АЭС перезапускают два энергоблока

Глава Энергодара сообщил о начале работ по перезапуску двух энергоблоков ЗАЭС

Глава Администрации Энергодара Александр Волга рассказал о начале регламентных работ по перезапуску двух энергоблоков Запорожской АЭС — пятого и шестого. По его словам, объект может возобновить выработку энергии уже в ближайшее время.

"Станция в рабочем состоянии, она сможет генерировать энергию после запуска. Естественно, в рамках подготовки мы этого ожидаем в ближайшее время. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Волги, на станции постоянно ведут ремонтные работы, и всё, что было повреждено украинскими военными, на данный момент практически приведено в рабочее состояние. Он добавил, что удалось выполнить основную задачу — сохранить коллектив ЗАЭС.

На Запорожской АЭС готовится перезапуск одного из шести энергоблоков
На Запорожской АЭС готовится перезапуск одного из шести энергоблоков

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти хотели превратить Запорожскую АЭС в "грязную ядерную бомбу". Так она объяснила постоянные обстрелы станции со стороны ВСУ.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Матвей Шандрыголов
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