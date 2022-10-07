На Запорожской АЭС перезапускают два энергоблока

Глава Администрации Энергодара Александр Волга рассказал о начале регламентных работ по перезапуску двух энергоблоков Запорожской АЭС — пятого и шестого. По его словам, объект может возобновить выработку энергии уже в ближайшее время.

"Станция в рабочем состоянии, она сможет генерировать энергию после запуска. Естественно, в рамках подготовки мы этого ожидаем в ближайшее время. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Волги, на станции постоянно ведут ремонтные работы, и всё, что было повреждено украинскими военными, на данный момент практически приведено в рабочее состояние. Он добавил, что удалось выполнить основную задачу — сохранить коллектив ЗАЭС.