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Опубликовано 7 октября 2022, 10:24

Юлия Чичерина гордится попаданием в чёрный список ЕС

Юлия Чичерина — о попадании в чёрный список ЕС: Признают меня опасным оружием

Юлия Чичерина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Чичерина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Вводя ограничения против артистов и прочих деятелей искусства, Европа и её союзники лишь подчёркивают свой страх перед "противником", считает российская певица Юлия Чичерина. В беседе с Лайфом она рассказала, что подобные шаги можно расценивать как признание.

"Новость оцениваю позитивно. Это, пожалуй, самая высокая награда за все эти годы — около девяти лет войны. "Укропы" мне уже грозили и пожизненным, но тем не менее это ничуть не мешает мне ездить везде, срывать с ратуши их флаги и ставить наши красные победные. Это признание, я считаю", — поделилась певица.

Чичерина заявила, что видит в этих шагах только плюсы, потому что таким образом противник признаёт её "опасным оружием".

"Это круто! Во время специальной военной операции это, пожалуй, лучшая награда для меня", — рассказала собеседница Лайфа.

Газманов достойно ответил на введённые против него санкции
Газманов достойно ответил на введённые против него санкции

Напомним, в чёрный список Евросоюза в рамках восьмого по счёту пакета санкций попали российские артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. Европейские рестрикции также были введены в отношении главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

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Юлия Архипова
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