Вводя ограничения против артистов и прочих деятелей искусства, Европа и её союзники лишь подчёркивают свой страх перед "противником", считает российская певица Юлия Чичерина. В беседе с Лайфом она рассказала, что подобные шаги можно расценивать как признание.

"Новость оцениваю позитивно. Это, пожалуй, самая высокая награда за все эти годы — около девяти лет войны. "Укропы" мне уже грозили и пожизненным, но тем не менее это ничуть не мешает мне ездить везде, срывать с ратуши их флаги и ставить наши красные победные. Это признание, я считаю", — поделилась певица.

Чичерина заявила, что видит в этих шагах только плюсы, потому что таким образом противник признаёт её "опасным оружием".

"Это круто! Во время специальной военной операции это, пожалуй, лучшая награда для меня", — рассказала собеседница Лайфа.