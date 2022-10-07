Врач объяснил причины отсутствия сексуального влечения

Одной из причин нежелания заниматься сексом является снижение либидо. Об этой и других факторах "Ленте.ру" рассказал уролог-андролог Александр Лубенников.

Врач объяснил, что интимная близость является базовой потребностью человека. При наличии полового влечения желание заняться сексом будет гораздо сильнее лени. В том случае, если человек начинает говорить о своём нежелании, скорее всего, у него проблемы именно с либидо.

К снижению влечения, по словам врача, приводит хронический стресс, утомляемость, тревожность и частые конфликты в семье и на работе. В числе причин также нестабильная обстановка в обществе, нарушение сна и отсутствие отдыха. На уменьшение либидо влияет и падение уровня тестостерона, подчеркнул Лубенников.

Как указал медик, исправить данную ситуацию можно только после определения причин снижения влечения. Если в корне проблемы психологические причины, то необходима консультация психотерапевта, психолога и изменение образа жизни. Если дело в уровне тестостерона, то следует обратиться к урологу-андрологу. А при лишнем весе — к диетологу или эндокринологу, резюмировал врач.