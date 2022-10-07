Зюганов заявил, что Путин не дал Западу задушить Россию

Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов рассказал kp.ru о достижениях и курсе президента РФ Владимира Путина в день его рождения. Он напомнил, что глава государства пришёл к власти в очень сложное для страны время.

В 1999 году его предшественнику Борису Ельцину хотели объявить импичмент, но в ходе голосования в Госдуме не хватило всего 16 голосов. Именно тогда Путин понял, что русский народ не может существовать без сильного и централизованного государства, о чём он рассказал позже в своём первом Послании Федеральному собранию, отметив важность развития науки и образования. Потом он осознал лживую и агрессивную сущность тех, кого мы называли своими партнёрами и с кем хотели строить свою судьбу в НАТО, говорит Зюганов.

По его словам, в 2007 году президент сформулировал своё видение судьбы и пути России на Мюнхенской конференции по безопасности, чем заставил Запад испугаться.

"Я видел в то время лица тех, кто душил нашу страну, кто хвалил Горбачёва и Ельцина за их предательскую политику. Они все передёрнулись. Потому что Путин не дал Западу задушить Россию", — рассказал Зюганов.

После финансового кризиса 2008 года президент понял, что стране нужно вернуть нормальное управление с помощью национальных программ и проектов, что он сформулировал позже. Путин определил ключевые задачи: выйти на мировые темпы, остановить вымирание населения и всё сделать для того, чтобы прекратилось обнищание народа, и усилить борьбу с коррупцией.

Как заметил Зюганов, сейчас перед президентом и гражданами России стоят сложные и ответственные задачи. Важно помнить, что главный в стране — именно народ, который должен чувствовать, что его защищают и уважают.