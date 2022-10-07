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Регион
Опубликовано 7 октября 2022, 12:59
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Зюганов заявил, что Путин не дал Западу задушить Россию

Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов рассказал kp.ru о достижениях и курсе президента РФ Владимира Путина в день его рождения. Он напомнил, что глава государства пришёл к власти в очень сложное для страны время.

В 1999 году его предшественнику Борису Ельцину хотели объявить импичмент, но в ходе голосования в Госдуме не хватило всего 16 голосов. Именно тогда Путин понял, что русский народ не может существовать без сильного и централизованного государства, о чём он рассказал позже в своём первом Послании Федеральному собранию, отметив важность развития науки и образования. Потом он осознал лживую и агрессивную сущность тех, кого мы называли своими партнёрами и с кем хотели строить свою судьбу в НАТО, говорит Зюганов.

По его словам, в 2007 году президент сформулировал своё видение судьбы и пути России на Мюнхенской конференции по безопасности, чем заставил Запад испугаться.

"Я видел в то время лица тех, кто душил нашу страну, кто хвалил Горбачёва и Ельцина за их предательскую политику. Они все передёрнулись. Потому что Путин не дал Западу задушить Россию", рассказал Зюганов.

После финансового кризиса 2008 года президент понял, что стране нужно вернуть нормальное управление с помощью национальных программ и проектов, что он сформулировал позже. Путин определил ключевые задачи: выйти на мировые темпы, остановить вымирание населения и всё сделать для того, чтобы прекратилось обнищание народа, и усилить борьбу с коррупцией.

Как заметил Зюганов, сейчас перед президентом и гражданами России стоят сложные и ответственные задачи. Важно помнить, что главный в стране — именно народ, который должен чувствовать, что его защищают и уважают.

Рейтинг доверия президенту РФ составил 81% по данным ВЦИОМ
Рейтинг доверия президенту РФ составил 81% по данным ВЦИОМ

Напомним, что 7 октября президент России Владимир Путин отмечает день рождения. С юбилеем политика уже поздравили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

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kremlin.ru

Матвей Шандрыголов
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