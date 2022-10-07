"Патриот номер один": Кадыров поздравил Путина с юбилеем

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения. Он напомнил, что в судьбе чеченского народа глава государства сыграл ключевую роль и в "самые тяжёлые для региона времена" поддержал курс Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику. Таким образом, по заявлению Кадырова, Путин также спас "и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма".

"От себя лично и от имени всего чеченского народа я искренне поздравляю Президента России Владимира Путина ! Желаю ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в служении нашей великой Родине", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что, возглавив страну, которая находилась в глубоком экономическом и политическом кризисе, Путин сумел в кратчайшие сроки решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав. И, по словам главы Чечни, "оспорить этот очевидный и непреложный факт не может ни коллективный Запад, ни Европа, ни тем более Украина". Российский лидер, пишет Кадыров, изменил мировое положение России и заставил считаться с позицией великого государства.