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7 октября, 03:01

"Патриот номер один": Кадыров поздравил Путина с юбилеем

Кадыров поздравил Путина с днём рождения и отметил его заслуги

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения. Он напомнил, что в судьбе чеченского народа глава государства сыграл ключевую роль и в "самые тяжёлые для региона времена" поддержал курс Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику. Таким образом, по заявлению Кадырова, Путин также спас "и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма".

"От себя лично и от имени всего чеченского народа я искренне поздравляю Президента России Владимира Путина ! Желаю ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в служении нашей великой Родине", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что, возглавив страну, которая находилась в глубоком экономическом и политическом кризисе, Путин сумел в кратчайшие сроки решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав. И, по словам главы Чечни, "оспорить этот очевидный и непреложный факт не может ни коллективный Запад, ни Европа, ни тем более Украина". Российский лидер, пишет Кадыров, изменил мировое положение России и заставил считаться с позицией великого государства.

Президент Узбекистана наградил Путина орденом Дружбы высшей степени

Президент Узбекистана наградил Путина орденом Дружбы высшей степени

Как писал Лайф ранее, Ким Чен Ын тоже поздравил Путина. Он подчеркнул заслуги российского президента в "строительстве сильной России" и выразил надежду на развитие двусторонних отношений.

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kremlin.ru

Арина Родионова

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