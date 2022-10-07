Грозит ли мобилизация при язве или гастрите: пояснения врачей

При ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта военнообязанным полагается отсрочка от частичной мобилизации. Об этом рассказали Лайфу врачи. Так, гастроэнтеролог из клиники "Московский доктор в Бутово" Олеся Армашова пояснила, что, например, при осложнённой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни требуется длительный приём препаратов.

А при грыже пищеводного отверстия диафрагмы должен ставиться вопрос об оперативном лечении. После успешно проведённой операции до полной реабилитации должно пройти от 6 до 12 месяцев.

"Если говорить о сужениях пищевода на фоне рефлюксной болезни, то человеку, во-первых, нужно дробное питание 5–6 раз в день. Оно должно быть полужидким, чтобы не было застревания, требуются препараты на практически пожизненной основе. При осложнённой язвенной болезни, которая тоже относится к категории "Д", возможно массированное кровотечение. Если из язвы один раз было массированное кровотечение и подтверждено оно с помощью выписок, то есть вероятность повторного кровотечения. Тоже человек должен находиться под наблюдением, он должен быть на определённом лечении", — пояснила Армашова.

Призывники, которые страдают рядом гастроэнтерологических патологий, не подлежат мобилизации, в свою очередь, разъяснила Лайфу гастроэнтеролог медицинского центра "Андреевские больницы — НЕБОЛИТ" София Кардашова. К таким заболеваниям относятся: язвенная болезнь желудка с рецидивирующими желудочно-кишечными кровотечениями;

тяжёлые формы язвенных колитов;

активные гепатиты и цирроз печени;

отсутствие части желудка или кишечника из-за оперативного лечения.

Врач уточнила, что это не полный список заболеваний, все случаи разбираются индивидуально военно-медицинской комиссией. Чтобы подтвердить вышеуказанные заболевания, нужно выполнить ряд исследований, включая эндоскопическое (в некоторых случаях с биопсией), компьютерную томограмму органов брюшной полости, общий биохимический анализ крови. Также необходимо иметь на руках заключения о проведённых операциях и дополнительные исследования на усмотрение лечащего врача.

Гражданам с заболеваниями ЖКТ необходимо строго соблюдать режим питания и приёма препаратов, пропуск которых может вызвать обострение состояния. Некоторым пациентам требуется тщательное стационарное наблюдение из-за их нестабильности, при этом стресс и сильные физические нагрузки могут спровоцировать новые рецидивы заболевания. Медик подчеркнула, что при переходе некоторых состояний в хроническую нерецидивирующую стадию пациент может подлежать мобилизации, но решение принимает военно-медицинская комиссия после тщательного обследования и с учётом тяжести предшествующего состояния.

"Если мы говорим про перфорацию после оперативного лечения, когда случается дырочка в брюшную полость и проводится операция, то это уже осложнённая форма язвенной болезни, при которой тоже требуется наблюдение. Именно поэтому человек не может быть годен к воинской службе", — уточнила Кардашова.