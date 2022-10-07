Аналитик предупредил о скором изменении курса рубля

В начале октября основные мировые валюты начали крепнуть по отношению к рублю, избавившись от давления двух факторов: повышенного спроса на рублёвую ликвидность и опасения инвесторов относительно санкций со стороны США и Европы. Об этом рассказал главный аналитик портала "Банки.ру" Богдан Зварич.

"Первым выступил повышенный спрос на рублёвую ликвидность со стороны экспортёров в преддверии пика налоговых выплат, что увеличило предложения валюты на рынке. Плюс к этому инвесторы опасались санкций со стороны США и Европы, которые могли бы привести к возникновению сложностей с торговлей евро и долларом на бирже и ограничить возможности конвертации этих валют в рубли или валюты дружественных стран", — сказал он агентству "Прайм".

Аналитик отметил, что в последние дни было зафиксировано восстановление на фоне спада предложения иностранной валюты со стороны экспортёров. Также сокращались риски ограничений, которые могли бы оказать влияние на биржевую торговлю евро и долларами. Благодаря этому доллар и евро отыграли часть потерь предыдущего месяца и теперь могут выйти выше отметки в 60 рублей.

Эксперт подчеркнул, что важными факторами последних дней являются доли торгов китайским юанем. Это свидетельствует о переключении внимания инвесторов в сторону этой валюты, которая таит в себе не такие большие риски, чего нельзя сказать о деньгах недружественных стран. По мнению аналитика, к концу следующей недели давление на рубль может сохраниться, что поспособствует росту евро и доллара.

Зварич подчеркнул, что, если риски санкций продолжат снижаться, на рынке на первый план выйдет пониженное предложение валюты со стороны экспортёров, а это посодействует укреплению доллара и евро. Также на рубль может повлиять приток валюты в страну со стороны экспортёров из-за санкционных ограничений. Таким образом, в следующие полторы недели россияне могут увидеть рост доллара вплоть до 65 рублей.