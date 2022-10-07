Аналитик предупредил о скором изменении курса рубля
Аналитик Зварич рассказал, когда рубль снова начнёт слабеть
В начале октября основные мировые валюты начали крепнуть по отношению к рублю, избавившись от давления двух факторов: повышенного спроса на рублёвую ликвидность и опасения инвесторов относительно санкций со стороны США и Европы. Об этом рассказал главный аналитик портала "Банки.ру" Богдан Зварич.
"Первым выступил повышенный спрос на рублёвую ликвидность со стороны экспортёров в преддверии пика налоговых выплат, что увеличило предложения валюты на рынке. Плюс к этому инвесторы опасались санкций со стороны США и Европы, которые могли бы привести к возникновению сложностей с торговлей евро и долларом на бирже и ограничить возможности конвертации этих валют в рубли или валюты дружественных стран", — сказал он агентству "Прайм".
Аналитик отметил, что в последние дни было зафиксировано восстановление на фоне спада предложения иностранной валюты со стороны экспортёров. Также сокращались риски ограничений, которые могли бы оказать влияние на биржевую торговлю евро и долларами. Благодаря этому доллар и евро отыграли часть потерь предыдущего месяца и теперь могут выйти выше отметки в 60 рублей.
Эксперт подчеркнул, что важными факторами последних дней являются доли торгов китайским юанем. Это свидетельствует о переключении внимания инвесторов в сторону этой валюты, которая таит в себе не такие большие риски, чего нельзя сказать о деньгах недружественных стран. По мнению аналитика, к концу следующей недели давление на рубль может сохраниться, что поспособствует росту евро и доллара.
Зварич подчеркнул, что, если риски санкций продолжат снижаться, на рынке на первый план выйдет пониженное предложение валюты со стороны экспортёров, а это посодействует укреплению доллара и евро. Также на рубль может повлиять приток валюты в страну со стороны экспортёров из-за санкционных ограничений. Таким образом, в следующие полторы недели россияне могут увидеть рост доллара вплоть до 65 рублей.
Ранее экономист Михаил Васильев заявил, что резкое укрепление доллара, которое последовало за повышением ставки Федеральной резервной системы, добавило экономические трудности всему миру, повысив стоимость импортируемых продуктов питания и топлива. Это может спровоцировать череду дефолтов и банкротств некоторых компаний, а также целых государств.
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