Южная Корея и США объявили о морских учениях в отместку КНДР
Республика Корея и США договорились о проведении совместных военных учений с участием американского авианосца "Рональд Рейган". Они пройдут 7–8 октября и послужат ответом на "провокации" со стороны КНДР, пишет агентство Рёнхап, ссылаясь на южнокорейский Комитет начальников штабов вооружённых сил.
"Мы продолжим укреплять операционный потенциал и боеготовность в ответ на любые провокации Северной Кореи с помощью совместных учений с участием ударной группы авианосца "Рональд Рейган", который снова прибыл к Корейскому полуострову", — заявили в ведомстве.
Ранее военные Северной Кореи провели авиационные учения с участием 12 самолётов. Они отрабатывали стрельбы по наземным целям. В ответ на действия Пхеньяна Южная Корея подняла в воздух порядка 30 истребителей F-15K.
Wikipedia / Mate 3rd Class Elizabeth Thompson