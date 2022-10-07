Южная Корея и США объявили о морских учениях в отместку КНДР

Республика Корея и США договорились о проведении совместных военных учений с участием американского авианосца "Рональд Рейган". Они пройдут 7–8 октября и послужат ответом на "провокации" со стороны КНДР, пишет агентство Рёнхап, ссылаясь на южнокорейский Комитет начальников штабов вооружённых сил.

"Мы продолжим укреплять операционный потенциал и боеготовность в ответ на любые провокации Северной Кореи с помощью совместных учений с участием ударной группы авианосца "Рональд Рейган", который снова прибыл к Корейскому полуострову", — заявили в ведомстве.