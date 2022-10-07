"Беспричинные" синяки оказались предвестниками болезней

"Откуда ни возьмись" синяки появляются при поражении печени, заболеваниях крови, инфекциях и бесконтрольном приёме лекарственных препаратов. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. И в первую очередь она рекомендовала при появлении таких пятен на теле сдать анализ на свёртываемость крови.

"В частности, причиной появления синяков могут быть патология свёртывающей системы, низкие тромбоциты. Так могут проявляться многие заболевания крови. Тромбоцитопения, лейкозы — это то, что наиболее часто встречается", — рассказала Романенко "Москве 24".

Другая обширная группа заболеваний, вызывающая синяки, относится к проблемам с печенью. Врач рассказала, что это могут быть вирусные, бактериальные инфекции органа, а также токсическое поражение органа. Отравление лекарствами, алкоголем — всё это может спровоцировать геморрагический синдром, отметила медик.

"Приём антикоагулянтов и других лекарственных препаратов, которые пациенты пьют зачастую без назначения врача, тоже может к этому привести. Это и анальгетики, то есть те препараты, которые уменьшают боль, и те препараты, которые снижают температуру", — пояснила она.