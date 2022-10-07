Профессор назвал санкции самострелом ЕС из пулемёта

Новый пакет антироссийских санкций напоминает пулемётную очередь, выпущенную в ногу Евросоюза. Такое мнение высказал профессор Института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов. Он также сравнил частое введение санкций против РФ с работой взбесившейся печатной машинки. По словам Качалова, тем, кто попал в санкционные списки, скорее всего, уже не выдадут визы для въезда в европейские страны. У тех, у кого есть такой документ, его отберут.

"Судя по тому, что мы видим — восьмой, девятый, десятый и прочие пакеты санкций, есть не очень вежливая, но, на мой взгляд, очень верная поговорка в России: "Работает взбесившаяся печатная машинка", — сказал профессор в беседе с телеканалом "360".

Он также посоветовал чиновникам, которые вводят санкции, обратить внимание на то, как к России относятся простые жители Европы, которые, в отличие от евроминистров, продолжают "пить пиво и танцевать под "Калинку-малинку".