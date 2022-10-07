Погонять с рэпером: Первый трейлер долгожданной Need for Speed Unbound

Вышел в свет первый трейлер новой части гоночной игры Need for Speed. Ролик представлен разработчиком Electronic Arts и студией Criterion Games. Официальная премьера выпуска под названием Unbound состоится 2 декабря 2022 года.

"Лицом" новой игры станет американский рэпер Раким Майерс. Его композиция уже сопровождает трейлер. В ролике практически не показано геймплея и не раскрыты сюжетные особенности. Между тем, как сообщает издание IGN, разработчики обещают самую лучшую физику и реалистичное поведение автомобилей среди всех частей франшизы.

Need for Speed Unbound на движке Frosbite использует весь потенциал консолей нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Но игра также будет доступна и для персональных компьютеров. Создатели говорят о 60 FPS и разрешении 4K в открытом мире с вымышленным городом под названием Лейкшор.

Ставка — на уличные гонки. Среди разных игровых режимов предусмотрен отдельный — с рэпером A$AP Rocky. Модель поведения полиции переосмыслена. Многочисленные нововведения также включают дополнительные возможности кастомизации как самих машин, так и игрового персонажа.