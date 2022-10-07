Пентагон: США ликвидировали в Сирии одного из главарей ИГИЛ

Соединённые Штаты нанесли удар в Сирии, в результате чего ликвидировали там одного из главарей террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщили в Пентагоне.

Согласно заявлению Центрального командования Вооружённых сил США (СЕНТКОМ), удар был нанесён приблизительно в 18:32 по сирийскому времени (совпадает с московским). Его сочли успешным — были ликвидированы Абу-Хашим аль-Умави, который занимал второй по значимости пост в ИГИЛ на территории Сирии, а также его высокопоставленный сообщник.

Как рассказывал Лайф, ранее Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии лагерь террористов из группировки "Джебхат ан-нусра"*. По словам генерала, в результате нанесённого удара ликвидированы штаб, узел связи и склад артиллерийских боеприпасов.