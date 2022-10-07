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Опубликовано 6 октября 2022, 22:51
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"Ахмат" занял важный оборонительный рубеж

В ДНР "Ахмат" занял важный оборонительный рубеж у Спорного

Отряд чеченского спецназа "Ахмат" вместе с бойцами армейского корпуса Народной милиции ЛНР и группы Вагнера прибыли на оборонительный рубеж в районе населённого пункта Спорное, который считается стратегически важным. Об этом рассказал секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, который командует "Ахматом" в этом направлении.

"Каждый день мы слышим, что в нашем направлении наступает противник, что какие-то у него очень серьёзные успехи. Хочу отметить, что на нашем участке фронта наши бойцы совместно со Вторым армейским корпусом и "музыкантами" (имеется в виду группа Вагнера. — Прим. Лайфа) каждый день потихоньку наступают в направлении противника, отжимаем некоторые участки фронта", — сказал РИА "Новости" Алаудинов.

Он также подчеркнул, что бойцы делают свою работу и не собираются отступать ни на шаг.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ переоборудовали под крепость станцию переработки газа возле посёлка Спорное Бахмутского района, на её подземных уровнях скрыта боевая техника.

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ТАСС / Бобылёв Сергей

Анатолий Симоненко
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