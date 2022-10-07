Над Байденом-младшим сгустились тучи

Следствие собрало доказательства для обвинения сына президента США Джо Байдена — Хантера Байдена. Федеральные агенты собрали достаточно свидетельств его преступлений в налоговой сфере и лжесвидетельства, связанного с покупкой оружия. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как отмечает издание, независимо от наличия доказательной базы, решение о выдвижении обвинения будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр. Эту должность занимает Дэвид Вайсс. Он был назначен экс-президентом Дональдом Трампом, который сделал расследование в отношение Хантера Байдена одной из главных тем своей предвыборной кампании 2020 года.

По информации СМИ следователей интересовало среди прочего нарушение Байденом-младшим законов, регулирующих лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств.

С 2014 по 2019 годы, согласно статье, за работу в совете директоров Burisma Хантер получал по 50 тысяч долларов в месяц. Деньги поступали на счёт компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть времени, пока он работал в этой должности, отец — Джо Байден, был на посту вице-президента США.