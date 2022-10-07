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Регион
Опубликовано 7 октября 2022, 01:02
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Зеленского обвинили в подталкивании мира к апокалипсису

Cлуцкий: Зеленский втягивает своих хозяев в ядерную риторику

Своими словами президент Украины Владимир Зеленский втягивает страны Запада в ядерную риторику и подводит мир к апокалипсису. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале, комментируя призыв лидера Незалежной к НАТО нанести превентивные удары по территории России.

"Зеленский в агонии. На фоне пусть редких, но всё же появляющихся голосов на Западе в пользу решения украинского конфликта не только на "поле боя", он отчаянно втягивает своих хозяев в ядерную риторику. Похоже, этот человек вообще не осознаёт, что на самом деле толкает всех — весь мир — к апокалипсису", — написал Слуцкий.

Он также заявил, что не понимает, на что рассчитывает лидер Украины, когда озвучивает подобные предложения, и надеется ли он, что ядерная зима скроет преступления киевского режима. Слуцкий отметил, что постоянные члены Совбеза ООН в начале этого года подписали заявление, указывающее, что победителей в атомной войне быть не может и она никогда не должна быть развязана. Депутат добавил, что Россия остаётся привержена этому заявлению и надеется на трезвомыслие всех подписантов.

"Да, и Западу пора уже наконец унять наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки", — заключил Слуцкий.

В Киеве сдали назад после призыва Зеленского к ядерному удару по России
В Киеве сдали назад после призыва Зеленского к ядерному удару по России

Ранее Лайф писал, что Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ, так как это, по его мнению, поможет якобы "исключить возможность применения Россией ядерного оружия" и припугнёт Москву. В Кремле заявление украинского лидера уже назвали призывом к началу мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае глобального конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы.

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Getty Images / Alexey Furman

Анатолий Симоненко
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