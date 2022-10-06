В Киеве сдали назад после призыва Зеленского к ядерному удару по России

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали его слова о необходимости превентивного ядерного удара по России. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что этот призыв относился к событиям до начала военной специальной операции.

"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры", — написал Никифоров на своей странице в соцсети.

По его мнению, речь шла о санкциях, которые, по словам Зеленского, якобы надо было ввести до начала "Операции Z".