В Киеве сдали назад после призыва Зеленского к ядерному удару по России
Пресс-секретарь Зеленского пояснил его призыв к ядерному удару по России
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали его слова о необходимости превентивного ядерного удара по России. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что этот призыв относился к событиям до начала военной специальной операции.
"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры", — написал Никифоров на своей странице в соцсети.
По его мнению, речь шла о санкциях, которые, по словам Зеленского, якобы надо было ввести до начала "Операции Z".
Ранее Лайф писал, что Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ, так как это, по его мнению, поможет якобы "исключить возможность применения Россией ядерного оружия" и припугнёт Москву. В Кремле заявление украинского лидера уже назвали призывом к началу мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае глобального конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы.
Telegram/Zelenskiy /Official