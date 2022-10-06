В Кремле слова Зеленского о "превентивных" ударах назвали призывом к мировой войне

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о "превентивных" ударах по России, по сути, являются призывом к началу мировой войны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза. В первую очередь двое первых", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что в случае конфликта последствия будут чудовищны и непредсказуемы.