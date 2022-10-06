Косачёв: Санкции ЕС против Запорожья и Херсонщины создают риски для безопасности людей
Санкции Евросоюза, введённые в отношении Запорожской и Херсонской областей, создают дополнительные риски для безопасности людей. Кроме того, такое решение союза демонстрирует его приверженность геополитическим интересам, а не общечеловеческим ценностям. Таким мнением с ТАСС поделился вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
"Этим решением Евросоюз, что он должен отчётливо осознать, создаёт дополнительные риски для безопасности, а возможно, и жизней людей, которых он отказывается видеть на территориях", — сказал он.
Косачёв подчеркнул, что такое решение "в очередной раз про территории, а не про людей".
Напомним, сегодня, 6 октября, ЕС ввёл восьмой пакет санкций против РФ, в частности, установил верхний предел цен на российскую нефть, ввёл запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. При этом ограничения распространились и на Запорожскую и Херсонскую области.
ТАСС / Михаил Терещенко