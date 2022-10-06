Косачёв: Санкции ЕС против Запорожья и Херсонщины создают риски для безопасности людей

Санкции Евросоюза, введённые в отношении Запорожской и Херсонской областей, создают дополнительные риски для безопасности людей. Кроме того, такое решение союза демонстрирует его приверженность геополитическим интересам, а не общечеловеческим ценностям. Таким мнением с ТАСС поделился вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

"Этим решением Евросоюз, что он должен отчётливо осознать, создаёт дополнительные риски для безопасности, а возможно, и жизней людей, которых он отказывается видеть на территориях", — сказал он.