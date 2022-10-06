Евросоюз запретил обслуживать криптоактивы россиян

Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций ввёл полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. Об этом говорится в распространённом заявлении ЕС.

"Полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию криптовалютных кошельков и счетов и на предоставление депозитарных услуг по криптоактивам граждан России и резидентов, независимо от общей стоимости этих криптоактивов", — уточняется в документе.

При этом в заявлении поясняется, что новые рестрикции ужесточают уже существующие ограничения в этой области. Если ранее криптоактивы россиян и резидентов РФ до десяти тысяч евро не подпадали под санкции, то теперь эта мера распространяется на счета и кошельки, независимо от суммы.