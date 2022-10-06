СПЧ проверяет информацию о предложении мобилизованным подписывать бессрочные контракты

Совет по правам человека при Президенте России проверяет информацию о принуждении сотрудников военкоматов и командиров учебных частей подписывать мобилизованных бессрочные контракты по прохождению службы в ВС РФ. Об этом в телеграм-канале сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.

"Из разных регионов приходит информация о возможных фактах принуждения со стороны сотрудников военкоматов и командиров учебных частей к подписанию призванных в рамках частичной мобилизации граждан бессрочных контрактов по прохождению службы в ВС РФ", — заявил он.

При этом, добавил Кабанов, никаких разъяснений по этому поводу призывникам на даётся, Совет проверяет данную информацию. Граждане, заметил он, не должны подписывать никакие документы, предварительно не изучив их содержание. В случае несогласия они должны обратиться в органы военной прокуратуры.