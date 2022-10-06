СКР завершил расследование более 100 уголовных дел о преступлениях киевского режима

Следственный комитет России завершил расследование более ста уголовных дел по фактам преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине. Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"Мы уже завершили расследование более ста уголовных дел, которые совершаются представителями киевского фашистского режима в Донбассе и на Украине", — сказал он на заседании Совета при президенте РФ по делам казачества в Пятигорске.

Бастрыкин заметил, что работа эта продолжается и СК закрепляет доказательства и передаёт уголовные дела коллегам из Донецкой и Луганской народных республик для проведения судебных заседаний.