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Опубликовано 6 октября 2022, 10:10

СКР завершил расследование более 100 уголовных дел о преступлениях киевского режима

Следственный комитет России завершил расследование более ста уголовных дел по фактам преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине. Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"Мы уже завершили расследование более ста уголовных дел, которые совершаются представителями киевского фашистского режима в Донбассе и на Украине", — сказал он на заседании Совета при президенте РФ по делам казачества в Пятигорске.

Бастрыкин заметил, что работа эта продолжается и СК закрепляет доказательства и передаёт уголовные дела коллегам из Донецкой и Луганской народных республик для проведения судебных заседаний.

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Ранее Лайф писал, что СКР изучит информацию об иностранных наёмниках на Украине. По данным ведомства, предположительно, в боях с украинской стороны участвуют наёмники из Румынии, Польши и ряда других европейских государств.

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