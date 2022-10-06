"Здорово бахнуло": В Киеве прогремел взрыв

В Киеве сегодня днём раздался громкий взрыв, жители стали публиковать в соцсетях последствия инцидента — на кадрах видно, как над лесным массивом поднимается облако плотного серого дыма. При этом воздушная тревога не была объявлена. Однако власти быстро пресекли панику среди населения. Как уточнили в Киевской областной военной администрации, детонация произошла из-за обучения сапёров.

Власти объяснили мощный взрыв в Киеве обучением сапёров. Видео © Telegram / "Киев оперативный"

"Сегодня, 6 октября, в Вышгородском районе проходят учения для сапёров. В рамках запланированных мероприятий — отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

В администрации также призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. Как сообщают паблики, взрыв произошёл в районе Ирпеня.