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6 октября, 10:08

"Здорово бахнуло": В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел мощный взрыв, власти объяснили его обучением сапёров

В Киеве сегодня днём раздался громкий взрыв, жители стали публиковать в соцсетях последствия инцидента — на кадрах видно, как над лесным массивом поднимается облако плотного серого дыма. При этом воздушная тревога не была объявлена. Однако власти быстро пресекли панику среди населения. Как уточнили в Киевской областной военной администрации, детонация произошла из-за обучения сапёров.

Власти объяснили мощный взрыв в Киеве обучением сапёров. Видео © Telegram / "Киев оперативный"

"Сегодня, 6 октября, в Вышгородском районе проходят учения для сапёров. В рамках запланированных мероприятий — отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

В администрации также призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. Как сообщают паблики, взрыв произошёл в районе Ирпеня.

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Ранее Лайф рассказывал, что Киев заминировал ДнепроГЭС и пять мостов через Днепр в Запорожье. Сама Днепропетровская ГЭС заминирована ещё с первых дней марта, когда ВСУ ждали быстрого входа российских военных в Запорожье.

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Telegram / "Реальный Киев"

Варвара Романова

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