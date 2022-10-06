Алтайский край отчитался о выполнении всех задач в рамках мобилизации

Также в ходе заседания были затронуты вопросы помощи военнослужащим и их семьям. Так, расходы на оповещение, транспортировку мобилизованных к местам их дислокации и обеспечение по дороге производится за счёт бюджета края. При этом губернатор не уточнил, сколько всего граждан было мобилизовано.