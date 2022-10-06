Алтайский край отчитался о выполнении всех задач в рамках мобилизации
Губернатор Томенко: Алтайский край выполнил все задачи в рамках частичной мобилизации
Алтайский край завершил первый этап частичной мобилизации, полностью выполнив поставленные задачи. Об этом на заседании краевого правительства заявил губернатор Виктор Томенко.
"Задачи, поставленные перед Алтайским краем по первому этапу частичной мобилизации, выполнены в полном объёме", — сказано в сообщении пресс-службы.
Также в ходе заседания были затронуты вопросы помощи военнослужащим и их семьям. Так, расходы на оповещение, транспортировку мобилизованных к местам их дислокации и обеспечение по дороге производится за счёт бюджета края. При этом губернатор не уточнил, сколько всего граждан было мобилизовано.
Ранее Лайф сообщал, что план по частичной мобилизации уже выполнили власти Брянской и Ростовской областей. В Курганской области приостановили отправку мобилизованных граждан из-за наплыва добровольцев. К сегодняшнему дню набор призывников обещала завершить Кабардино-Балкария. Одним из первых выполнил план по частичной мобилизации Крым, где повестку в том числе получил сын главы региона Сергея Аксёнова.