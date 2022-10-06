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Регион
Опубликовано 6 октября 2022, 09:50
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Медведев: Россия будет и дальше освобождать территории, занятые украинскими военными

Россия будет и дальше освобождать территории, которые заняты украинскими военными. Об этом сообщил заместитель главы Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания генсовета партии.

Медведев заявил, что Россия будет и дальше освобождать территории, занятые украинскими военными. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

"Что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, всё ещё занятые неонацистами", — заверил он.

По словам Медведева, Россия уверенно выбрала свой путь и не свернёт с него. Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что все цели по защите людей и территорий, которые поставил президент, будут обязательно достигнуты.

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Никита Осипов
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