ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября 2022, 09:37
10069

Названы условия для мобилизации военных пенсионеров

"Объясняем.рф": Военных пенсионеров могут мобилизовать при соответствии критериям призыва

Российских военных пенсионеров могут мобилизовать, если они будут соответствовать критериям призыва (возраст, состояние здоровья и имеющаяся военно-учётная специальность). Об этом сообщается в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".

Таким образом авторы государственного портала ответили на вопрос, почему по объявленной в стране частичной мобилизации не призывают военных пенсионеров, которые подходят по возрасту.

"Если вы считаете, что можете быть призваны, у вас есть возможность прибыть в военкомат и выразить своё желание быть мобилизованным", — указано в сообщении в телеграм-канале портала.

Названы уважительные причины для того, чтобы не являться в военкомат по повестке
Названы уважительные причины для того, чтобы не являться в военкомат по повестке

Ранее Лайф сообщал, что с мобилизованных россиян не снимается обязанность по уплате налогов и подаче отчётности. Сделать это предпринимателям можно с помощью уполномоченных лиц, оформив доверенность через командира военного подразделения и послав её по почте.

BannerImage

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Частичная мобилизация
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar