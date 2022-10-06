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6 октября, 09:37

Названы условия для мобилизации военных пенсионеров

"Объясняем.рф": Военных пенсионеров могут мобилизовать при соответствии критериям призыва

Российских военных пенсионеров могут мобилизовать, если они будут соответствовать критериям призыва (возраст, состояние здоровья и имеющаяся военно-учётная специальность). Об этом сообщается в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".

Таким образом авторы государственного портала ответили на вопрос, почему по объявленной в стране частичной мобилизации не призывают военных пенсионеров, которые подходят по возрасту.

"Если вы считаете, что можете быть призваны, у вас есть возможность прибыть в военкомат и выразить своё желание быть мобилизованным", — указано в сообщении в телеграм-канале портала.

Названы уважительные причины для того, чтобы не являться в военкомат по повестке

Названы уважительные причины для того, чтобы не являться в военкомат по повестке

Ранее Лайф сообщал, что с мобилизованных россиян не снимается обязанность по уплате налогов и подаче отчётности. Сделать это предпринимателям можно с помощью уполномоченных лиц, оформив доверенность через командира военного подразделения и послав её по почте.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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