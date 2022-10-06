Названы условия для мобилизации военных пенсионеров

Российских военных пенсионеров могут мобилизовать, если они будут соответствовать критериям призыва (возраст, состояние здоровья и имеющаяся военно-учётная специальность). Об этом сообщается в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".

Таким образом авторы государственного портала ответили на вопрос, почему по объявленной в стране частичной мобилизации не призывают военных пенсионеров, которые подходят по возрасту.

"Если вы считаете, что можете быть призваны, у вас есть возможность прибыть в военкомат и выразить своё желание быть мобилизованным", — указано в сообщении в телеграм-канале портала.