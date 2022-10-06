Высадка американского десанта в Сирии спровоцировала боестолкновения

На северо-востоке Сирии в районе города Камышлы начались вооружённые столкновения после высадки десанта США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный военный источник.

"Несколько членов союзных сирийской армии сил пострадали в результате столкновений с американскими военными после того, как те осуществили высадку десанта в подконтрольной сирийской армии деревне Мулюк-Сарай к югу от Камышлы", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что, согласно заверениям США, высадка десанта была произведена для ликвидации одного из членов террористической группировки ИГИЛ*. Однако в результате американские военные убили обычного пастуха. Кроме того, они также похитили нескольких членов союзных сирийской армии сил, уточнил источник.

Ранее Лайф рассказывал, что в Сирии активизировались поддерживаемые США боевики. Так, с 1 августа позиции правительственных сил страны были обстреляны уже восемь раз.