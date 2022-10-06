"Я спокоен как удав": Военный врач из Балашихи понял свою ценность для ВС и мобилизовался
Военный врач из Балашихи понял свою ценность для ВС и решил мобилизоваться
Житель Балашихи Сергей рассказал, почему решил мобилизоваться, и признался, что чувствует себя абсолютно спокойно перед отправкой на спецоперацию. Его слова приводит телеканал "360".
Военный врач из Балашихи рассказал о спокойствии перед отправкой на СВО. Видео © Телеканал "360"
По словам мужчины, он окончил Военно-медицинскую академию, по распределению попал на атомную подводную лодку, потом покинул ряды Вооружённых сил РФ. Вернуться же решил в связи с текущим положением дел и пошёл сначала добровольцем, а затем ему пришла повестка.
"Я спокоен как удав, потому что прекрасно знаю, что мне предстоит делать и какова ценность того, что я буду делать. Поэтому настроение боевое, настрой хороший", — признался Сергей.
Мужчина добавил, что общался с большинством мобилизованных знакомых и они рассказали ему, что находятся в отличном расположении духа и прекрасно понимают, что от них требуется.
Ранее Лайф рассказывал, что офицер запаса из Балашихи отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Служить Родине он уезжает с позитивным настроем. На службу мужчину провожает супруга.